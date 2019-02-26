استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وفد مبادرة «ولاء لوطن العطاء» من إدارة تعليم الطائف، يتقدمهم المدير العام للتعليم طلال اللهيبي، ومساعديه للشؤون التعليمية والخدمات المساندة، ومدير إدارة التوجيه والإرشاد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى عدد من الطلاب.

واستمع الفيصل إلى شرح عن المبادرة وأهدافها الرامية إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة في سبيل رفاهية المواطنين وتنمية الوطن، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والرخاء لهم ولكل من يعيش بينهم، وتعريف الطلاب بأساليب النقد الهادف البعيد عن المبالغة وأساليب الحوار البنّاء، وتقديم القدوة الجيدة لهم من خلال عرض السلوكيات الإيجابية التي تنم عن الشعور بالمسؤولية تجاه البيت أو الشارع أو العائلة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في خدمة المجتمع والمساهمة في بنائه.

وقدَّم اللهيبي تقريراً عن المبادرة وأهدافها وآلية تنفيذها، كما قدم درعاً تذكارياً يحمل شعار المبادرة إهداءً لأمير مكة.

وأشاد الفيصل بالمبادرة ودورها في تعزيز قيم الانتماء لدى الطلبة، مُقدماً شكره لتعليم الطائف والقائمين على المبادرة.

الجدير بالذكر، أن المبادرة استفاد منها أكثر من 100 ألف طالب وطالبة، وذلك من خلال الورش والفعاليات التي تضمنتها خطط المبادرة من برامج إرشادية مهارية وزيارات خارجية، لتعزيز الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب بالإدارة العامة للتعليم في الطائف.