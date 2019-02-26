دشَّن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة، نظام «ميدان» الذي يعنى بالرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية والإدارات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات البلدية الإلكترونية، بما يحقق الأهداف الوطنية ضمن مبادرة التحول إلى «مكة الأذكى»، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام.

واطّلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته على أبرز المشاريع البلدية، والخطط والبرامج والتي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي ١٤٤٠هـ.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة، إلى نبذه عن أعمال أمانة العاصمة المقدسة الوكالات والإدارات المركزية والبلديات الفرعية، وبرامج التحول البلدي ومبادراتها لخدمة العملاء، والتي قدمها أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.

والتقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في العاصمة المقدسة، وتسلم تقريراً عن إنجازات المجلس منذ بداية دورته الحالية والخطط المستقبلية، كما اطلع على اقتراحات المجلس والاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات ذات العلاقة، وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تخدم أهالي مكة المكرمة.