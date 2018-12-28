نجا فريق النصر (وصيف الدوري) من خسارة محققة أمام الفتح الذي فرط في ثلاث نقاط ثمينة بعد أن أضاع مهاجمه عبدالقادر الوسلاتي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمعهما (الجمعة) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، وانتهى سلبيا.وشهد اللقاء حالة طرد للاعب النصر كريستان راموس بعد عرقلته لمنصور حمزي في الدقيقة 54، كما شهد إلغاء حكم اللقاء لركلة جزاء نصراوية بعد العودة لتقنية الفيديو، حيث اتضح أن يد مدافع الفتح ياسين حمزة في وضعها الطبيعي عندما لامستها الكرة.وبذلك يصل النصر للنقطة 33 محتفظاً بالمركز الثاني، فيما وصل الفتح للنقطة 19.وفي بريدة، تجاوز الشباب نظيره الحزم بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، أحرز أهداف الشباب كل من: آرثر كايكي (د: 7)، فاليريكا جامان (د: 22)، ويرغتون صوماليا (د: 71)، فيما سجل هدف الحزم اللاعب فاجنر اليماو (د. 27)، وبذلك يصل الشباب للنقطة 26 في المركز الثالث، فيما بقي الحزم على نقاطه السابقة 14 في المركز الثالث عشر.