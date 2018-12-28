رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور عدد من الأوامر الملكية.وقال رئيس مجلس الشورى - في تصريح صحفي -: إن هذه الأوامر الملكية تجسد حرص وتصميم القيادة على مواصلة مسيرة التطوير والإصلاح لمؤسسات الدولة وأجهزة الحكومة بما يسهم في دفع عجلة التنمية والبناء في البلاد لمواكبة متطلبات المرحلة وأهداف رؤية الوطن 2030.وأضاف أن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يأتي في سياق مرحلة مهمة تؤكد حرصه على المضي قدمًا في استثمار كل الطاقات الوطنية من أصحاب الخبرات والمؤهلات في مزج سيشكل نقلة في مسيرة العمل الحكومي بالمملكة.وعدّ رئيس مجلس الشورى إعادة تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بأنه تأكيد على نجاحات قد حققها المجلسان خلال الفترة الماضية، وانطلاقة نحو المستقبل بما يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 بمختلف أبعادها.ونوه الدكتور آل الشيخ، بالأمر الملكي القاضي بإنشاء جهاز باسم «ديوان مجلس الوزراء»، لافتًا الانتباه إلى حرص ولاة الأمر على تطوير مؤسسات الدولة بما يحقق مزيدًا من الجودة في الأداء والسرعة في الإنجاز.وبارك آل الشيخ الأوامر الملكية التي قضت بإنشاء ثلاث هيئات جديدة هي الهيئة السعودية للفضاء، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مشيرًا إلى أن متطلبات التنمية ورؤية المملكة 2030، أكدت الحاجة إلى وجود هذه الهيئات المتخصصة التي تستشرف المستقبل الذي يتطلع له خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.وقدم رئيس مجلس الشورى التهنئة لعضو المجلس السابق الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري بمناسبة تعيينه مستشاراً في وزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، مؤكدًا أن مجلس الشورى يضم العديد من الكفاءات الوطنية التي تقدم علمها وخبراتها في خدمة الوطن سواءً تحت قبة الشورى أو في أي منصب آخر.ووصف اختيار خادم الحرمين الشريفين لثلاثة أعضاء جدد في مجلس الشورى وهم محمد بن حمود المزيد وهزاع بن بكر بن ملوح القحطاني وبندر بن محمد بن سلطان عسيري أنه استمرار للدعم الذي يجده المجلس من مقامه الكريم، وحرصه على إمداد المجلس بالطاقات والخبرات الوطنية المتنوعة التي تثري العمل الشوري وترتقي بمخرجاته.وسأل في ختام تصريحه المولى القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل خير، وأن يعين كل مسؤول على خدمة هذا الوطن ومواطنيه.