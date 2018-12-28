أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أن الأوامر الملكية التي صدرت، تأتي تأكيدًا على مضي البلاد لمواكبة رؤية المملكة 2030، واصفًا القرارات بالمتناغمة مع حاجة المواطن في هذه المرحلة المهمة وستسرع الخطى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.وقال الأمير فهد بن سلطان في تصريح له: إن الأوامر الملكية الكريمة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على العمل المستمر والتطوير للوزارات والاستفادة من الكفاءات من أبناء الوطن لرفع مستوى الأداء، وتعزز مظاهر التنمية والاستقرار التي تنعم بها بلادنا منذ تأسيسها.وأشار أمير المنطقة إلى أن القرارات التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد، تأتي ضمن المنظومة التطويرية الهادفة للارتقاء بالعمل في المجالات كافة.وأضاف أن إنشاء هيئة عامة للفضاء، وأخرى للمعارض والمؤتمرات ستسهم في تنمية المقدرات الوطنية لتوفير العديد من الفرص الوظيفية لشباب وفتيات هذا الوطن الغالي وتوفير العيش الكريم لهم، منوهًا بقرار إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.وفي ختام تصريحه، هنأ الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز الأمراء والوزراء والمسؤولين الذين نالوا الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.