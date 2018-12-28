رفع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين على تجديد الثقة الكريمة به وزيراً للثقافة وعضواً في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وأعرب الأمير بدر بن فرحان عن تقديره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة الغالية، مؤكدًا أنها حافز ودافع على تقديم المزيد من العمل والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.ودعا الله تعالى أن يمدّه بعونه وتوفيقه لخدمة الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا الغالية.