أنهت اللجنة الأمنية لرالي حائل الدولي 2019 بقيادة العقيد مرعي الشهراني، المسح الأمني الميداني لمسارات الرالي في مرحلة الانطلاق والمرحلة الاستعراضية، ومرحلة بقعاء _ بقعاء، ومرحلة الرديفة - ام القلبان، ومرحلة الغزالة _ أركان في جميع اتجاهاته، بعد أن استمر 14 يوماً متتالية تعادل 336 ساعة عمل.ووفقاً لرئيس اللجنة الأمنية العقيد مرعي الشهراني، فقد تم إجراء المسح الأمني على جميع مراحل واتجاهات رالي حائل، وعمل التغطية الأمنية لجميع نقاط البداية والنهاية في جميع المراحل، وتغطية المسار بتأمين 15 نقطة ضبط أمني، بالإضافة إلى أكثر من 8 تقاطعات تم تأمينها للمسار.وأشار إلى أنه تم عمل جميع نقاط التهدئة في المناطق الآمنة للرالي بواقع 9 نقاط وما يقارب 4 نقاط ضبط أمني، ونشر فرق من الدوريات الأمنية والدوريات المرورية ودوريات القوة الخاصة لأمن الطرق في جميع النقاط، وتم تجهيزهم بالآليات ووسائل السلامة اللازمة لتأمين السباق والعمل على راحة سالكي الطريق، لافتاً إلى أنه يجري تهيئة 3 مراكز شرطة جديدة لهذه المهمة.وأكد رئيس الاتحاد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، أن استمرار رالي حائل كرالي وحيد في السعودية دلالة على قوة الأساس والبناء والتأسيس، والدعم القوي من أمير حائل ونائبه، وهيئة تطوير حائل ممثلة بالأمير عبدالله بن خالد وكافة الجهات الحكومية في حائل، التي نجحت نجاحاً باهراً في وضع السعودية على خارطة أكبر البطولات الرالية الصحراوية.