تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي أكثر من 275 بلاغاً خلال الفترة من 13 - 17 ربيع الأول بمهرجان «الجنادرية 33»، حيث تمت مباشرة جميع البلاغات من خلال الفرق الإسعافية المنتشرة في المهرجان.وبلغت عدد الحالات المرضية النسبة الأعلى من البلاغات بـ 252 حالة، تم نقل منها 82 منها ومعاجلة 170 في الموقع.وبلغ عدد حالات الحواث 23 حالة، تم نقل 11 منها لأقرب مركز طبي أو مستشفى بحسب نوع الحالة، وعلاج 12 في الموقع.وتنوعت الحالات المرضية التي تصدرتها انخفاض السكر وأزمات الربو، حيث بلغ عدد حالات الربو 71 حالة، بالإضافة إلى 70 حالة انخفاض للسكر، وجاءت باقي الحالات موزعة على حالات الإغماء والصرع والأزمات النفسية، وغيرها من الحالات المرضية الطارئة.وتركزت الحوادث في السقوط والحرق بـ30 حالة، بينما سُجلت حالة واحدة للدهس والتصادم والتسمم باللدغ.وباشرت الفرق الإسعافية أول حالات ولادة في المهرجان، حيث تم التعامل مع الحالة كما هو معمول في البروتوكول الإسعافي ونقلها فوراً لأقرب مستشفى، حيث تملك الهيئة كوادر بشرية قادرة على التعامل مع أي حالة طارئة ضمن الولادة، وسبق أن كانت هناك حالات ولادة أثناء النقل وتمت بكل سلامة للمريضة والطفل.