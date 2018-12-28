أحبطت الشرطة اليمنية في محافظة الجوف اليمنية، وبالتعاون مع رجال القبائل تهريب قطع تستخدم في صناعة وتركيب الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران.ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية الرسمية»، عن مصادر أمنية يمنية قولها: «إن الشرطة ورجال القبائل اليمنيين ضبطوا شحنة وتضم أجزاء جاهزة لتركيب الطائرات بدون طيار واجهزة اتصالات لاسلكية تقدمها إيران للمليشيا الحوثية بهدف قتل الشعب اليمني وتدميره».وتمكنت الشرطة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي من ضبط العديد من محاولات التهريب لشحنة مخدرات وأجهزة لاسلكية واتصالات ومواد أولية لصناعة المتفجرت، بالإضافة الى اسلحة وذخائر كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الانقلابيين.