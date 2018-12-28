أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن الأوامر الملكية ستحدث نقلة كبيرة في شتى المجالات وتضيف صفحة مجيدة من صفحات الخير والعطاء التي تشهدها المملكة عبر فصول برامج التنمية منذ وحدتها على يدي الموحد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ومن بعده أبنائه الملوك البررة، صولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وأوضح أ، إنشاء الهيئة السعودية للفضاء التي تعنى بكل ما يتعلق بالنشاط الفضائي، تسهم في تنمية المقدرات الوطنية في تكنولوجيا الفضاء، مشيرًا إلى أن هذا القرار والقرارات الملكية الحكيمة تأتي تأكيدًا للعمل الدؤوب للقيادة الرشيدة، في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، لتعزز من النماء والرخاء في مناحي الحياة كافة، لافتًا الانتباه إلى أن الخطى الثابتة التي تسير عليها المملكة ترسم مستقبلًا رياديًا ونموذجًا يحتذى به في المجالات كافة.وسأل الأمير سعود بن نايف، الله عز وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ شعب المملكة، وأن يديم على البلاد أمنها وآمانها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.