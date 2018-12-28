يرعى أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي 2019 الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ظهر غدٍ (السبت) حفل انطلاق سباق رالي حائل الدولي لهذا العام في مركز المغواة بحائل بمشاركة دولية من روسيا وإيطاليا وفرنسا بالإضافة لدول الخليج العربي من الكويت والإمارات وأبطال راليات حائل من أبناء المملكة يتقدمهم البطل عيسى الدوسري والبطل فارس الشمري.

وسيعطي أمير منطقة حائل شارة البدء بانطلاقة الرالي من خلال المرحلة الاستعراضية التي تبلغ مسافتها نحو 3 كيلو متر في منتزه مشار التي ستحدد ترتيب المتسابقين الـ 53 المنطلقين أولاً خلال المرحلة الأولى من الرالي من فئة السيارات بعد عملية الفحص الفني للمركبات يوم أمس للتأكد من مدى مطابقتها لقوانين وشروط المشاركة في السباق، بالإضافة لإجراءات السلامة المتبعة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، ويشرع المعهد الثانوي الصناعي سنوياً إلى تقديم كافة الدعم للحدث الأبرز في المنطقة، من خلال فتح أبوابه وتجهيز كافة الورش للفحص الفني، إلى جانب مشاركة الشباب السعودي في إجراءات الفحص وتطوير الكوادر الوطنية القادرة على القيام بأعمالها.

وعبر الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي بهذه المناسبة عن اعتزازه بالنجاحات المتوالية التي حققها تنظيم الرالي وصولاً إلى النسخة الـ14، مشيراً إلى أن هذا الحدث يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام حتى أصبح بطولة عالمية مستقلة في أجندة الاتحاد الدولي للسيارات.

وأوضح أن سباق الرالي والفعاليات المصاحبة له يحظى بدعم واهتمام ومتابعة من أمير المنطقة خاصة ما يتعلق بالجهود التنظيمية التي تستهدف تعزيز الحراك الاقتصادي الذي يحقق عديداً من العوائد والمنافع لأبناء المنطقة من الأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مداخيل منافذ البيع والتسويق وتحفيز فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات ومرافق السياحة والضيافة، وتطوير صناعة الأنشطة والفعاليات والبرامج السياحية والرياضية والثقافية والاجتماعية، مرحباً بكافة المشاركين وزوار المنطقة.

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