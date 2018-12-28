تفقّد وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عدداً من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» بالشراكة مع المطورين العقاريين في المنطقة الشرقية، وقف خلالها على سير العمل واطلّع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها، إذ شملت الجولة 9 مشاريع في كل من الدمام والقطيف والأحساء، فيما أكد عدد من المطوّرين خلال لقائهم مع وزير الإسكان على بدء تسليم مشاريعهم خلال العام 2019.والتقى خلال جولته التفقدية؛ بالقائمين على هذه المشاريع والمطورين والمقاولين المنفذين لها، مشددًا على أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة القادمة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين ورفع نسبة تملّكهم إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.وبدأت جولة الحقيل بزيارة مشروع إسكان القطيف «القطيف البدراني» الذي يقام على مساحة 58 ألف متر مربع، يوفر 196 وحدة سكنية من نوع شقق، وبأسعار تبلغ 410 آلاف ريال، كما زار مشروعي «واحة الدمام» ومشروع إسكان «مد» بمدينة الدمام، إذ يوفر الأول 2952 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، وبأسعار تبدأ من 539 ألف ريال، فيما يوفر الآخر 728 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس تحت الإنشاء، وبأسعار تبدأ من 546 ألف ريال.وفي الدمام أيضاً تواصلت زيارته لعدة مشاريع هناك، إذ اطلع على سير العمل في مشروع «نساج تاون» الذي يوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس،وبأسعار تبدأ من 530 ألف ريال، كما زار مشروع إسكان الدمام «الواجهة» الذي يوفر 1632 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، وبمساحة إجمالية للمشروع 134.346 م2، وبأسعار تبدأ من 595 ألف ريال، كما تفقد مشروع «الفريدة» الذي يوفر 1224 من نوع شقق، وبأسعار تبدأ من 249 ألف ريال.واختتم جولته بزيارة مشاريع الأحساء، وهي مشروع إسكان «المبرز» الذي يقام على مساحة 198.301 متر مربع، ويوفر 116 وحدة سكنية من نوع فيلا تم تسليمها مسبقاً، وزار خلال جولته عدداً من الاسر المستفيدة، كذلك مشروع «فلل البيرق» الذي يوفر 192 فيلا سكنية، بأسعار تبدأ من 698 ألف، وبقسط شهري يبدأ من 2330 ريال، بالإضافة إلى مشروع «ديار الحسا» الذي يوفر 4380 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، وبأسعار تبدأ من 495 ألف ريال.وأكّد وزير الإسكان، أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية ذات جودة وسعر مناسب تلبي احتياج المواطنين المسجلين في قوائمها، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء بين 250 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال.ويبلغ إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج «سكني» العام الماضي 72.923 خياراً سكنياً وتمويلياً، يشمل 22.951 تمويلاً سكنياً مدعوماً، و 10.535 أرضاً سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و35.140 وحدة سكنية تحت الإنشاء تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، إلى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة ومواقع خاصة لألعاب الأطفال والمدارس التعليمية والجوامع الدينية بالإضافة الى المرافق التجارية والترفيهية.يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017 عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج «سكني»، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الحالي إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018, التي استهدفت تخصيص 300 ألف منتج خلال عام، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشرة 300.495 خياراً سكنياً وتمويلياً بما يحقق 100% من مستهدف هذا العام.