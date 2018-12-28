قال وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، إن سورية بلد عربي رئيسي في المنطقة. وأضاف في تغريدة على حسابه على «تويتر» اليوم (الجمعة): «لم ننقطع عن سورية ولم تنقطع عنا رغم الظروف الصعبة». وأكد أن بلاده تقف مع سورية لحماية سيادتها وأراضيها من أي انتهاك، ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه و تحقيق الأمن و الازدهار لشعبه الشقيق.وأعلنت البحرين مساء (الخميس) استمرار العمل في سفارة المملكة لدى الجمهورية العربية السورية. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن «العمل في سفارة مملكة البحرين لدى سورية مستمر». وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أيضا عودة العمل في سفارة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، حيث باشر القائم بالأعمال بالنيابة مهام عمله من مقر السفارة.