لم تنتظر منال البدير مؤسسة فرقة غنائية للأطفال في محافظة العلا تقديم مافي جعبتها لزوار أحد المنتجعات احتفاءً بمهرجان شتاء طنطورة، منذ أربع سنوات بدأ حلمها في توثيق فردانية المحافظة لما تحتويه من إرث لايمكن الاستهانة به حتى دشنت باكورة كلماتها بأغنية أنشدتها زهرات من أرض المحافظة محملين بعبق التراث ومحتفلين بأصالتهم.



أشادت البدير في حديثها لـ«عكاظ» بالتغيير الكبير الذي تشهده المحافظة، وقالت: "تشهد المحافظة اهتماماً كبيراً خصوصاً وأن الهيئة الملكية للعلا تعنى بالمكان عناية عالية لم يسبق أن شهدتها المنطقة، وكلنا أمل أن تستمر هذه الحفاوة بالمكان في السنوات القادمة وبالتأكيد سنشهد تغيرات جذرية ونحن نسير جميعاً على خطى رؤية 2030".



وحول مشاركتها قالت: "لقيت ترحيباً كبيراً من قبل القائمين على مهرجان طنطورة بتقديم كلمات تعبر عن مشاعري، وما أحمله من حب لمنطقتي الغالية".



يذكر أن مهرجان شتاء طنطورة يشهد احتفاءً بالغاً بالإرث التاريخي في محافظة العلا ويضم المهرجان عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية.