يعد وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم العساف أبرز الوجوه الجديدة في مجلس الوزراء الذي أعيد تشكيله أمس بموجب الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. فقد كلف العساف بحقيبة الخارجية، فيما أخلى سلفه عادل الجبير الحقيبة ليتولى منصب وزير دولة للشؤون الخارجية. وأبرز الوجوه التي ستغيب عن المشهد التنفيذي من على كرسي الوزارة وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى الذي عين مستشاراً بالديوان الملكي، ووزير الشؤون البلدية والقروية السابق المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الحرس الوطني السابق خالد بن عياف آل مقرن. ومن أبرز الوجوه القادمة بقوة نائب أمير مكة المكرمة السابق الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز الذي عين وزيراً للحرس الوطني. وفيما ترجل عواد العواد من حقيبة الإعلام، خلفه عليها تركي الشبانة.