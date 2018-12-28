علمت «عكاظ» أن إعفاء المهندس عبداللطيف بن ‏عبدالملك آل الشيخ من منصبه وتعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية، بسبب ضعف أداء الوزارة على عكس بقية الوزارات. وأكدت المصادر أن البلديات لا تزال بعيدة عن مخرجات رؤية 2030، ولم تعمل بشكل مرضٍ لمواكبة تطلعات المواطنين كجهة خدمية مهمة، خصوصاً أن أداءها سجل مستويات ضعيفة، على عكس الوزارات الأخرى التي تطورت أعمالها وحققت قفزات نوعية.وأوضحت المصادر أن فروع البلديات في المناطق هي الحلقة الأضعف في الخدمات الحكومية، وهو ما تطلب تغييراً وزاريا لتعديل مسار عملها، بما يتناسب وطموحات الرؤية.