زار رئيس أركان جمهورية إثيوبيا جناح منطقة مكة المكرمة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة جنادرية (33) وكان في استقباله وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشئون التنمية الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، حيث تجول الضيف الاثيوبي برفقة الوفد المصاحب له في أرجاء الجناح مطلعا على ابرز الفعاليات المصاحبة والتي تبرز الارث المكي التاريخي.واطلع الوفد الاثيوبي على المقتنيات الأثرية في بيوت مكة وجدة والطائف، فضلا على زيارته لمعرض «مكة المستقبل» والذي تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، حيث قدم لهم شرحا مفصلا عن ابرز المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها مكة المكرمة لاسيما مشاريع تطوير العشوائيات.من جهته قال وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد لشئون التنمية الدكتور مصطفى بلجون،:«دأب جناح منطقة مكة المكرمة على استقبال الوفود الرسمية سواء داخليا أو خارجيا، يدفعهم في ذلك رغبتهم في مشاهدة الفعاليات الحجازية من فرق شعبية والتراث الحجازي الأصيل، لا سيما وأن الجناح في كل عام يشهد توافدا كبيرا من قبل زوار مهرجان الجنادرية».واضاف الدكتور بلجون: «حرصنا في مشاركتنا لهذا العام أن نظهر بفعاليات جديدة وذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الذي حرص أن تكون مشاركتنا متنوعة وبها فعاليات جديدة، حيث أدرجنا ولأول مرة منذ مشاركتنا في المهرجانات السابقة مسابقات للزوار رصدت فيها جوائز عديدة مثل السيارات وغيرها من الجوائز القيمة للجمهور، بالإضافة إلى حرص الإمارة في تدوير مشاركة الفرق الشعبية لجميع محافظات المنطقة وهو الأمر الذي أكسب المشاركة التنوع والتجديد على مسرح الجناح».وعرج وكيل الإمارة المساعد لشئون التنمية على مشاركة المطاعم الحجازية في الجناح مبيننا أنهم شكلوا لجنة لاختيارهم وفق معايير مهمة تضمن المشاركة الفعالة من أهمها معيار الخبرة والجودة في تقديم المنتج الحجازي المرغوب من جميع زوار الجناح".