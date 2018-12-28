أشاد نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بالأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي أكدت على حرصه لمواصلة الإصلاح وتحقيق التنمية في المملكة.وقال نائب أمير منطقة الجوف: "إن الأوامر الملكية شملت أهم ما يمس حياة المواطن، والسعي لراحته وأمنه ، كما أن دعم إمارات المناطق بالكفاءات والقيادات الإدارية الشابة يؤكد حرص القيادة الرشيدة على استمرار تطوير الإدارة المحلية لاستدامة مسيرة التنمية والتطوير والازدهار، ومواصلة السير على الطريق الصحيح، والوصول بإذن الله لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي رسمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز."وأعرب نائب أمير منطقة الجوف عن شكره للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على ما بذله من جهود خلال إمارته لمنطقة الجوف، داعيًا له بالتوفيق للعمل في أطهر بقاع الأرض.وهنأ نائب أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالثقة الملكية بتعيينه أميرًا لمنطقة الجوف، داعيًا الله له بالتوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.