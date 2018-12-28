فيما يلي السيرة الذاتية للفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه مديراً للأمن العام.ولد الفريق الأول خالد بن قرار الحربي في المدينة المنورة عام 1962م، وبدأت خدمته العسكرية في عام 1402هـ.تخرج من ثانوية أحد في المدينة المنورة عام 1399 ـ 1400هـ ثم التحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، وتعين في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات حتى عين قائداً لقوة المدينة المنورة عام 1422هـ وفي نهاية عام 1427هـ نقل للعمل في قيادة قوات الطوارئ الخاصة حيث عين مديراً للعمليات ومن ثم مساعداً، وفي 1 / 11 / 1431هـ عين قائداً لقوات الطوارئ الخاصة.الخبرات العملية:شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 20 يوليو 2017م.في 9 / 10 / 1437هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق.وفي 26 / 10 / 1438هـ صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول.الدورات:التحق بعدد من الدورات في الداخل، منها مكافحة الإرهاب، ودورة الصاعقة والمظلات والعمليات الخاصة، ودورة الإشراف على التدريب، ودورات في الحاسب الآلي.كما التحق في عدد من الدورات الخارجية في بريطانيا بدورة اللغة الإنجليزية ودورة السيطرة على الشغب ودورة في مكافحة الإرهاب في فرنسا وفي الصين ودورة القيادات الأمنية في جمهورية مصر العربية ودورة اللغة الملايوية ودورة الأركان ماجستير علوم عسكرية في الجمهورية الإندونيسية.شارك في تنظيم وإدارة أعمال الحج والعمرة فيث مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى عدة سنوات، وله مشاركات في وضع أسس خطط وإدارة تنظيم الحشود في منشأة الجمرات وقائداً لقوات أمن الحج لعام 1437هـ وقائداً لأمن العمرة والحج لعام 1438هـ.