رفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مايولونه من جهود من أجل خدمة هذا الوطن المعطاء، وتحقيق الرفعة لأبنائه.وقال الدكتور عبدالله الموسى في تصريح له: «إن الأوامر الملكية التي صدرت هذا اليوم تؤكد من جديد مدى حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على تحقيق المصلحة العامة للبلاد من خلال إعادة تشكيل نظام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد، وبعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن صدور عدد من التعيينات، مبينًا أنها ستعرز بعون الله مسيرة التنمية التي تمضي فيها بلادنا وفق رؤية 2030.»وأضاف أن الأوامر الملكية تبين النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في السير بالبلاد نحو التطور و النماء من خلال النهوض بمستوى أجهزة الدولة بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، ويعزز من مكانتها، لتحقيق المستقبل الزاهر لها في مختلف المجالات.وسأل مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الله تعالى أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.