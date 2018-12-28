نوه مدير جامعة طيبة عبدالعزيز السراني بالأوامر الملكية التي صدرت اليوم، وما تضمنته تلك الأوامر من تجديد وتحديث في الأجهزة الحكومية، واستحداث لقطاعات جديدة ستسهم بإذن الله في تحقيق المصلحة العليا للدولة.وأكد السراني أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تأتي لتسيير عجلة التنمية في البلاد، وإكمال تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن.وأوضح أن استحداث هيئات جديدة كهيئة الفضاء، والهيئة العامة للمعارض، وهيئة المحتوى والمشتريات الحكومية، نابع من اهتمام القيادة الحكيمة بتطور المملكة العربية السعودية، ولحاقها بأحدث مستجدات العلوم التقنية، ومجاراتها للدول المتقدمة في هذا المجال، والمنافسة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والعلمية والسياسية.وأضاف مدير جامعة طيبة أن الأوامر الملكية المتجددة تواكب التسارع الذي تشهده بلادنا في كافة قطاعات الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة وتشديدها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتوفير أفضل سبل الرعاية والرفاهية.ودعا الدكتور السراني الله التوفيق والسداد لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها.