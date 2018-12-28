رفع الأمير تركي بن سعود بن محمد شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير.وأعرب الأمير تركي بن سعود في تصريح له عن خالص تقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يولونه من جهود من أجل خدمة هذا الوطن الكريم وشعبه الأبي، داعيًا الله العلي القدير أن يمدهما بعونه، وأن يسدد على طريق الخير خطاهما.