أكد مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، أن الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت اليوم، تجسد النظرة الحكيمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة، الهادفة إلى التطوير والتحديث المستمر في قطاعات الدولة المختلفة لاسيما تطوير منظومة العمل داخل الأجهزة الحكومية، انطلاقا من إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين مروراً بتعيين عدد من أمراء المناطق ونوابهم، ووزراء القطاعات، والمؤسسات، واستحداث العديد من الهيئات الحكومية، كهيئتي الفضاء والمعارض، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والقادمة، ويحقق رؤية المملكة 2030م، وصولًا لمستقبل وطني زاهر وتنمية مستدامة.وأوضح بافيل أن الأوامر الملكية الكريمة ستشكل بإذن الله تعالى نقلة نوعية في منظومة العمل الوطني، وبما يعزز مصالحه العليا نحو التطوير والتحديث والتكامل للإسهام في رفاهية المواطن الكريم، ومشاركته الفاعلة، ودوره في خدمة وطنه ومجتمعه، وإظهار الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري الإقليمي والدولي.وسأل مدير جامعة أم القرى الله سبحانه أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.