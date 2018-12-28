رفع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الشكر و الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الكريمة بتمديد خدمته وزيرًا للداخلية، وعضوًا في مجلس الوزراء، وعضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.وأعرب وزير الداخلية، عن تقديره لهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بعد توفيق الله خير محفز للمسؤولين لأداء عملهم وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.ودعا الله عز وجل، أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الوطن، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الغالي في ظل قيادته الرشيدة.