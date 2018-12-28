تدرس السلطات الانتخابية الأفغانية مجددا إرجاء الانتخابات الرئاسية المقرّرة في أبريل لمدة شهرين، بحسب ما أعلن مسؤول أمس (الخميس)، لتفادي تكرار الفوضى التي شهدتها الانتخابات التشريعية في أكتوبر يتزامن ذلك مع تصعيد حركة طالبان لهجماتها، وعزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص عدد قوات بلاده المنتشرة في أفغانستان، ما يهدد بعرقلة جهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة.وقال المتحدّث باسم اللجنة ذبيح الله سادات لوكالة فرانس برس إن «الهدف هو الإصلاح وتفادي المشاكل التي سُجّلت في الانتخابات البرلمانية»، مضيفاً: «لم يتم اتّخاذ أي قرار نهائي بعد، لكنّنا سنصدر إعلانا قريبا».ولا تزال اللجنة في المراحل النهائية من فرز أصوات الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل شهرين، وأبدى مراقبون خشيتهم من أنها قد تواجه مشاكل في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أبريل.وكانت اللجنة أشارت سابقا إلى إمكان تأجيل الاقتراع، لكنّها عادت وتعهّدت في نوفمبر الالتزام بموعده المحدد «نزولا عند رغبة الشعب والأحزاب»، ومن المقرر أن تشهد البلاد في 2019 الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس الإقليمية والبلدية.