وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الخميس) حكومة بلاده بصرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين في كل المجالات بمحافظة الحديدة ابتداء من الشهر الجاري ديسمبر، والتنسيق مع التحالف العربي بترتيب كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية لانعقاد البرلمان، معتبراً أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مرحلة اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني في تنفيذ اتفاق الحديدة بالصورة الصحيحة التي تضمن إحلال السلام وعودة الدولة.وقال في أول لقاء مع أعضاء البرلمان في الرياض أمس منذ الانقلاب: «نحن نعلم أن المليشيات لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق معاقلهم في الحديدة».وأضاف: «لقد وجهنا الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية الحرجة أن ينصب تركيزها على ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة أساسية، واتخذنا إجراءات بالتنسيق والدعم من قبل الأشقاء في السعودية نجحت بإعادة التعافي للريال اليمني»، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف.من جهة أخرى، أعلن التحالف العربي ارتكاب المليشيات الحوثية 29 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت استخدام القذائف والألغام والقنص.