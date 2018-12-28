.. وسقوط 19 قتيلا في مظاهرات الخرطوم

من جهة ثانية، أعلنت السلطات السودانية أمس (الخميس) في حصيلة جديدة أن 19 شخصا قتلوا، بينهم 2 من قوات الأمن، أثناء مظاهرات ضد رفع سعر الخبز في البلاد منذ 19 ديسمبر.



ونقل التلفزيون الحكومي عن المتحدث باسم الحكومة بشارة جمعة قوله إن نحو 219 شخصا أصيبوا بجروح. وكانت السلطات ذكرت في وقت سابق أن 8 أشخاص قتلوا، بينما أشار حزب معارض الى سقوط 22 قتيلاً.

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، إلى العاصمة السودانية الخرطوم أمس (الخميس) للمشاركة في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، وبالتزامن مع احتجاجات شعبية على الغلاء وتردي المعيشة في السودان، حيث يلتقي شكري نظيره الدرديري محمد أحمد، وآخر لكامل ونظيره صلاح عبدالله تمهيداً لانعقاد اجتماع اللجنة الرباعية المشتركة التي تضم المسؤولين الأربعة.وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن الزيارة من المقرر أن تشهد أيضاً عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، وأشار إلى أن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين مصر والسودان على كافة المستويات، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين نحو دعم العلاقات الثنائية وتطويرها، موضحاً أن الاجتماعات ستتناول كافة جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض في مصر «أعلى جهة قضائية» أمس الحكم بالسجن المشدد من 5 إلى 15 عاماً بحق 35 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» فى قضية «اقتحام قسم شرطة أطفيح» بمحافظة الجيزة وذلك بعد رفض الطعن المقدم منهم، ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة النقض نهائياً، خصوصًا بعد استنفاد مراحل الطعن، ليقوم بتنفيذه المتهمون.