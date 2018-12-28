أكد مسؤول في السفارة السعودية بواشنطن أن السعودية لم تقدم أي تعهد مالي جديد لإعمار سورية منذ أغسطس الماضي. وجدد -في تصريحات لقناة CNBC الأمريكية (الأربعاء)- القول إن المملكة مساهم رئيسي في التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وإنها تعتبر ثاني أكبر دولة نفذت طلعات جوية ضد «داعش» في سورية، إضافة إلى تبرعها بملايين الدولارات للجهود الإغاثية هناك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أشاد في تغريدة قبل 3 أيام بدعم السعودية لإعادة إعمار سورية. لكن البيت الأبيض أوضح (الأربعاء) أن ترمب لم يكن يشير إلى التزام جديد من السعودية. ولفتت CNBC إلى أن تغريدة ترمب تلقي الضوء على التزام سابق معلن قدمته السعودية في أغسطس الماضي. وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاريت ماركيز أن واشطن ترحب بمساهمات جميع أعضاء التحالف الدولي، بما في ذلك «المساهمات القوية السابقة من السعودية».