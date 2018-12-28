بهدف قاتل من المحترف كالديرون في الدقيقة 90+2، خطف الفيصلي نقاط ديربي المجمعة بعد فوزه على جاره الفيحاء بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة الـ15 لدوري المحترفين، وفي اللقاء الآخر تمكن فريق الباطن من تحقيق الفوز على القادسية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الباطن.في المجمعة، لم ترتقِ مباراة الديربي للمستوى المأمول إلا أن المحترف الكولومبي كالديرون مهاجم الفيصلي تمكن من إحراز هدف قاتل بعد أن تلقى تمريرة ذكية من زميله جوزيف اكبالا فوضعها بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة عن الحارس بونيلا، وشهد اللقاء سيطرة لفريق الفيصلي وسط تراجع فريق الفيحاء الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة، ورغم الكثافة العددية في الدفاع إلا أن الفيصلي استطاع أن يهز شباك الفيحاء ويحقق 3 نقاط ليرفع رصيده للنقطة 23، فيما بقي الفيحاء على نقاطه الـ15.وفي حفر الباطن، تمكن صاحب الأرض والجمهور من تحقيق 3 نقاط مهمة بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدفين دون مقابل جاءا عن طريق كريسان دا كروز (هدف د:65، وركلة جزاء د:90+3)، ليصل الباطن للنقطة 14 في المركز الـ14، فيما بقي القادسية على نقاطه الـ20 في المركز الثامن مؤقتاً.