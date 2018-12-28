تفاعل عدد من الرياضيين مع القرار الملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة، إذ بارك الدكتور رجاءالله السلمي وكيل شؤون الشباب بهيئة الرياضة، للفيصل على الثقة الغالية بتعيينه.وقال ‏عبر حسابه بتويتر: كل الدعوات له بالتوفيق بإذن الله في قيادة رياضة وطننا لمزيد من النجاح، وكل الشكر لتركي آل الشيخ على ما قدمه من عمل نوعي خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة هيئة الرياضة التي شهدت استضافة أحداث رياضية وفعاليات عالمية إضافة إلى إنجازات شملت كل الرياضات.كما بارك سامي الجابر للفيصل على الثقة الملكية لتولي دفة الرياضة ومواصلة مسيرة النجاح، فهو قامة رياضية عمل خلال الفترة الماضية بصمت وأنجز بامتياز مهمات عديدة وجاءت الثقة الملكية تتويجا لجهوده ودفعا لمسيرة التطور التي شهدتها رياضتنا أخيراً. أما تركي آل الشيخ فقد كان حضوره في ظروف تتطلب رجلاً يحمل ما يحمله من صفات عديدة لعل السمة الأبرز فيها العمل بشغف وحب كبيرة للإنجاز وتحقيق القفزات في وسطٍ رضا المشجع فيه غاية لا تدرك.كما بارك الحارس الدولي السابق للمنتخب محمد الدعيع للفيصل الثقة الملكية لتولي مهمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.‏وأضاف: تركي آل الشيخ.. وفيت وكفيت، وما قصرت، حللت جميع مشاكل الأندية من ديون وجلب مدربين عالميين ولاعبين أجانب على مستوى عالٍ، وجلبت أهم بطولات العالم إلى أرض الوطن ووضعت الدوري السعودي سادس العالم من الناحية التسويقية.. كل التوفيق في محطتك القادمة لخدمة الوطن.‏فيما قال رئيس نادي الرائد فهد المطوع: أتقدم بخالص التهاني للأمير عبدالعزيز الفيصل بمناسبة الثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبإذن الله يتواصل التطور الرياضي على يدك.وأضاف: أتقدم بالشكر لتركي آل الشيخ على جميع ما قدمه من جهود ودعم للوسط الرياضي، كما أهنئه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه رئيساً لهيئة الترفيه، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.