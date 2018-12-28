افتتح أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس الأول، مهرجان الجموم الترفيهي الأول الذي تنظمه إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه وبإشراف وتنسيق بلدية الجموم، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، ومدير عام شؤون البلديات المهندس مهاب عبادة.وتجول القويحص والحضور على مرافق المهرجان التي تشمل خيمة أجنحة الجهات الحكومية، إلى جانب جدارية الوطن، وساحة الفعاليات، وركن الأسر المنتجة، وركن الحرفيين، إضافة إلى مطاعم الوجبات الخفيفة، مهنئا أبناء الجموم على هذا المهرجان الأول والذي يستمر شهرا، متمنياً للقائمين عليه التوفيق والسداد لتحقيق الأهداف المنشودة.وألقى رئيس اللجنة العليا للمهرجان رئيس بلدية الجموم فيصل آل مخلص، كلمة خلال الحفل الخطابي، قدّم فيها شكره لأمين العاصمة المقدسة على الدعم والمساندة، مشيراً إلى أن بلدية الجموم حققت هذا العام أعلى دخل في الإيرادات منذ تأسيسها، بدعم الأمين والإدارة الفنية التي استطاعت استقطاب المستثمرين والتجار، نتيجة المقومات الاستثمارية لمحافظة الجموم.