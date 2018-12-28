أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن البرامج التي تحتضنها الحديقة الثقافية المقامة على كورنيش جدة تعطي انطباعاً جميلاً عن أبناء جدة، داعياً أهالي المحافظة إلى زيارتها والاطلاع على ما تحويه.وقدم الفيصل بعد تدشينه أمس (الخميس) الحديقة الثقافية، شكره لأهالي جدة وفي مقدمتهم محافظها الأمير مشعل بن ماجد، وأمينها صالح التركي، على الجهود التي بذلوها لتخرج الحديقة الثقافية بالشكل الذي بدت عليه. كما قدَّم شكره لكافة الجهات المشاركة في مسيرة بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة.حضر التدشين محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وأمين المحافظة صالح التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، ومدير التعليم عبدالله الثقفي.وكان الأمير خالد الفيصل، استقبل في الإمارة بجدة، وزير الموارد المائية والري والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة ماساجوس ذو الكفل، يرافقه عدد من المسؤولين السنغافوريين. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.