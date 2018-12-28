استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أمس (الخميس) في مكتبه بمقر المحافظة، وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ومدير الشؤون الصحية بالمحافظة الدكتور مشعل السيالي.واطلع على عرض موجز عن الخدمات الصحية المستقبلية في المحافظة، والمشاريع الصحية المنجزة والأخرى الجاري تنفيذها، وذلك بعد اكتمال التحول المؤسسي انطلاقا من رؤية المملكة 2030، التي تطبق نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يركز على التحول من الرعاية العلاجية للأمراض إلى تمكين الصحة العامة والوقاية من الأمراض، إضافة إلى مناقشة وبحث أهم مؤشرات الجودة في محافظة جدة.كما اطلع الأمير مشعل بن ماجد على أبرز إنجازات الوزارة وصحة جدة خلال 2017-2018، مشيداً بما تبذله وزارة الصحة من جهود عظيمة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تطوير تلك الخدمات وتحقيق أفضل رعاية صحية.من جانبه، قدم الدكتور الربيعة شكره لمحافظ جدة على استقباله وتوجيهاته، ومتابعته الحثيثة لكل ما يتعلق بصحة جدة، التي من شأنها أن تسهم في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لأهالي المحافظة، مؤكداً حرص الوزارة وسعيها المستمر لتطوير خدماتها الصحية المقدمة إنفاذا للتوجيهات السامية الكريمة ولاستثمار الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بما ينعكس إيجابا على تطوير الخدمات الصحية، وتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.