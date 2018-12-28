أزالت أمانة الطائف تعديات غير نظامية أقيمت على مخططات وأراضٍ حكومية بيضاء داخل نطاق بلديتي شمال الطائف والسيل الصغير بمساحة تجاوز 60 ألف متر مربع.وتمثلت التعديات في أشكال مختلفة من الاستحواذ على الأراضي كعمل سواتر ترابية، وغرف إسمنتية، وخيام، وحظائر للماشية، وغرف سكنية متنقلة، وخزنات للمياه وأحواش، ووضع سيارات مهملة، إضافة إلى استغلال الأراضي وتشويه المظهر العام بوضع المعدات الثقيلة بالأراضي الفضاء.وأوضحت وكالة الخدمات أن أعمال الإزالة نفذتها الآليات التابعة للبلديات مدعومة بالقوة الأمنية، حيث تم التأكد من عدم وجود أوراق ثبوتية لاستغلال الأراضي، بالإضافة إلى الشكاوى حول تشويه المظهر واستغلال الأرض، ما استدعى التعامل السريعة بناءً على توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بالتعامل الفوري مع التعديات وإزالتها ومتابعة المواقع المزالة، حيث وقف ميدانياً على المواقع، وشدد على سرعة التعامل معها مع إزالة المعدات الثقيلة التي استغلت الأراضي الفضاء المجاورة لبلدية السيل الصغير.