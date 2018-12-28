ينطلق مطلع الأسبوع القادم التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر-1»، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر «الأردن، مصر، السودان، جيبوتي، واليمن»، إضافة إلى مراقبين من الصومال، وذلك في الأسطول الغربي.وأوضح قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، أن «الموج الأحمر-1» يعد من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة في هذا التمرين.وبين أن التمرين يشتمل على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.