آلمنا نبأ رحيل اللواء المتقاعد إبراهيم محمد الماضي مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة تبوك سابقا، الذي عرف بالكرم والسخاء والأخلاق النبيلة، كان محبا لمجتمعه، عرفته منذ نحو 25 عاما عندما كنا في منطقة المشاعر المقدسة ضمن بعثة «عكاظ» للتغطية الإعلامية لجهود الدولة لخدمة ضيوف الرحمن، وجدت في اللواء إبراهيم -رحمه الله- وزملائه في الدفاع المدني التفاني والإخلاص لمساعدة الحجيج، كنا نجده في جميع أرجاء المشاعر، عرف عن أبي عبدالرحمن التواضع، لا تفارق البسمة محياه، كان قريبا من الإعلاميين يتواصل معهم ويسهل مهماتهم، ولا يرد أحدا منهم. أخبرني زميلي محرر «عكاظ» في تبوك علي بدير منذ مدة أن أبا عبدالرحمن (رحمه الله) انتقل لمنزله الجديد، إلا أنه لم ينس حيه السابق خصوصا جماعة المسجد القديم الذي كان بجوار داره، وطلب منهم بأن يبقى عضوا في ذلك المسجد ويشارك في دعمه ومساهماته رغم أنه انتقل إلى حي جديد، وتبنى الراحل إعادة تشييد المسجد في حيه الجديد بمساعدة ومساهمة أهل الخير، إلى أن اكتمل. لم يتأخر اللواء إبراهيم عن المشاركة في الفعاليات الاجتماعية المختلفة سواء في تبوك أو في مسقط رأسه عاصمة الآثار العُلا، وذكر الزميل علي بدير أن الفقيد قبل سفره الأخير للرياض للعلاج زار جماعة مسجده القديم واحتفل معهم بمناسبة انتهاء الجماعة من إجراء بعض التحسينات في المسجد وتم تكريمه لما له من أياد بيضاء ودعم لا محدود وهو يودعهم وكان الوداع الأخير. ونزل عليّ خبر وفاته كالصاعقة عندما وصلتني رسالة من شقيقه الأصغر سليم المشرف على مواقع التواصل الاجتماعي لأبناء العلا في المملكة يخبرني بوفاة أبي عبدالرحمن -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.