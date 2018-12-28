شهدت محافظة جدة أمس (الخميس)، هطول أمطار خفيفة شملت أجزاء متفرقة من المحافظة، وعددا من المراكز التابعة لها، لطفت الأجواء، ما دفع الأسر للخروج للتنزه على الكورنيش وفي البر.وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت الثلاثاء الماضي حدوث تقلبات جوية تستمر حتى غد (السبت)، تتسم بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة خاصة خلال فترة النهار، وكذلك زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلاً.وأشار التقرير الصادر من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، إلى أن معظم مناطق المملكة ستشهد الخميس نشاطاً في الرياح السطحية قد يؤدي إلى أتربة مثارة على كل من تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، ومكة المكرمة خاصة، والأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، والقصيم، والرياض خاصة على الأجزاء الغربية لها، والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية، منها حفر الباطن، والقيصومة.