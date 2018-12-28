أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، أن موعد التقديم على برامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) للعام الجامعي 1440 / 1441هـ، سيكون لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من الأحد 14 / 5 / 1440هـ، وذلك على الرابط (https://dgs.ksu.edu.sa).واشترطت للتقديم على بوابة القبول الإلكتروني الحصول على درجة (70) في اختبار القدرات العامة للجامعيين، وتحقيق شرط اللغة الإنجليزية أو الاختبارات الخاصة بالقسم للتمكن من التقديم والدخول في المنافسة. وأوضحت أن التقديم متاح عبر البوابة الإلكترونية فقط، وأن العمادة لن تستقبل المستندات الورقية للتقديم على برامج الدراسات العليا، مشيرة إلى أن بوابة القبول للتقديم على الدراسات العليا مبرمجة بناءً على شروط القسم وأن الرغبة تظهر حسب البيانات المطلوبة وبعد تحقيق شروط القسم.