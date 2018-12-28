رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائبا لأمير المنطقة.ووجه الأمير بدر بن سلطان رسالة لأهالي وأبناء المنطقة، أكد خلالها أنه لن يدخر جهدا في خدمتهم، إنفاذا لتوجيهات القيادة التي جعلت المواطن والاهتمام به أولوية لا حياد عنها، مؤكدا أن تعيينه نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة مصدر فخر واعتزاز، فهي المنطقة التي تحتضن أقدس بقعة على وجه الأرض، قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، كما تحوي بين جنباتها المشاعر المقدسة، ولعل خدمة قاصديها شرف لا يضاهيه شرف.ونوه إلى أن العمل تحت قيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فرصة سانحة لينهل من هذه المدرسة التي خدمت الوطن لأكثر من خمسة عقود في مختلف المجالات، فكان ولا يزال مرجعية إدارية ناضجة ذات حس عميق، أثمرت عن ملامح التنمية التي تشهدها المنطقة اليوم، بدعم القيادة وتوجيهاته ومتابعته، كما قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، مثمنا له الأعمال الجلية التي قدمها حين كان نائبا لأمير منطقة مكة المكرمة.