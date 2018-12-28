استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الخميس)، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الذي قدَّم تقريراً عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام بمنطقة الجوف.‏وأعرب نائب أمير المنطقة عن شكره لتعليم الجوف على ما أظهره التقرير من نتائج طيبة تعكس حرص ومتابعة الإدارة للميدان التعليمي، متمنياً للجميع التوفيق، وللطلاب والطالبات مزيداً من النجاح في ظل الدعم اللا محدود الذي يلقاه قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.من جهته، أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقه الجوف ونائبه، على متابعتهما ودعمهما لأبنائهما الطلاب والطالبات.