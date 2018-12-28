قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي، بتدشين 10 مراكز جديدة لتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين بمستشفيات المنطقة، ليرتفع العدد إلى 15 موقعاً لتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين.وتحتضن «صحة الحدود الشمالية» أول مجمع حكومي لعيادات مكافحة التدخين على مستوى المملكة، ويتفرع من برنامج مكافحة التدخين عدة عيادات لتغطية كافة أجزاء المنطقة، منها مجمع عيادات مكافحة التدخين بمدينة عرعر، وعيادة مكافحة التدخين بمركز صحي رفحاء الغربي، وعيادات مكافحة التدخين بطريف، وعيادة مكافحة التدخين بمركز صحي العويقيلة، وعيادة مكافحة التدخين بسجن عرعر المركزي.ويعتبر برنامج مكافحة التدخين بـ«صحة الشمالية» من البرنامج المتقدمة على مستوى المملكة في تقييم معايير الأداء لبرامج مكافحة التدخين، نظراً لما يُقدمه البرنامج من مجهودات لمكافحة التدخين.