بارك أهالي محافظة بيشة تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة عسير، ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.وعبَّر الأهالي عن ثقتهم في مواصلة الأمير تركي التنمية التي تحتاجها المنطقة، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يعين أمير عسير على حمل الأمانة.وقال الأهالي: «نبارك تعيين الأمير المتواضع لمنطقة عسير، وهو الذي يعرف المنطقة جيداً، والساعي دوماً للتطوير، حيث وقف على المشاريع بنفسه أثناء زياراته لمحافظات ومراكز المنطقة، وحثَّ مديري الأجهزة الحكومية على تذليل المصاعب والاهتمام بخدمة المواطن».وأكد إبراهيم الشهراني أن ثقتهم كبيرة في الأمير تركي بن طلال، بأن يضع نصب عينيه تطوير الوضع الصحي في محافظة بيشة، وخاصة حاجة أهالي مركز صمخ لمستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية بالمركز والمراكز المجاورة وعابري طريق بيشة خميس مشيط، وسرعة تشغيل مستشفى النساء والولادة بالمحافظة، ودعم مستشفى الملك عبدالله والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والتمريضية، داعياً الله أن يوفقه في خدمة الوطن.وأضاف مبارك تومان: «محافظة بيشة تحتاج إلى ميزانيات عاجلة لدعم المشروعات الخدمية لمواصلة ومواكبة تطور وطننا الغالي، خاصة مشاريع وزارة النقل، كمشروع ازدواجية طريق بيشة الرين الرياض بمسافة 150 كم، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق أمير المنطقة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد».