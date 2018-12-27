رفع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية التي اقتضت تعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة.وأكد الأمير بدر بن سلطان أن تعيينه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة مصدر فخرٍ واعتزاز، فهي المنطقة التي تحتضن أقدس بقعة على وجه الأرض؛ قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، كما تحوي بين جنباتها المشاعر المقدسة، ولعل خدمة قاصديها شرف لا يضاهيه شرف.ونوه في ذات الوقت بأن العمل تحت قيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل فرصة سانحة لينهل من هذه المدرسة التي خدمت الوطن لأكثر من خمسة عقود في مختلف المجالات، فكان ولا يزال مرجعيةً إداريةً ناضجةً ذات حسٍ عميق، أثمرت عن ملامح التنمية التي تشهدها المنطقة اليوم، بفضل الله ثم بدعم القيادة وتوجيهاته ومتابعته.كما قدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، مثمناً له الأعمال الجليّة التي قدمها حين كان نائب لأمير مكة.وهنأ الأمير بدر بن سلطان، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه أميراً لمنطقة الجوف، مقدماً في ذات الوقت شكره لنائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ولأهالي المنطقة، لما لمسه خلال توليه إمارة المنطقة من حُب وتعاون وحرص على النهوض بالمنطقة وتنميتها.وختم نائب أمير مكة بتوجيه رسالة لأهالي وأبناء المنطقة، أكد خلالها أنه لن يدخر جهداً في خدمتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة التي جعلت المواطن والاهتمام به أولوية لا حياد عنها، سائلاً الله أن يحفظ للمملكة العربية السعودية قيادتها، وأن يديم عليها أمنها وأن يعينه على تحقيق آمال وتطلعات أهالي منطقة مكة المكرمة.