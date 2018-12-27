رفع عبدالإله بن سعد الدلاك، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعدًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمرتبة الممتازة.وأبدى في تصريح صحفي بهذه المناسبة، فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا من الله العلي القدير أن يوفقه لخدمة هذا الوطن الغالي، من خلال المجال الرياضي الذي يجد كل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة.