التقى رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في العاصمة الأردنية عمّان اليوم (الخميس)، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ودولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وذلك على هامش زيارته للمملكة الأردنية.وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز الشراكة بين ديوان المراقبة العامة ونظيرة الأردني بهدف تفعيل كفاءة المراجعة المالية والرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، والدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الرقابية من خلال تبادل الخبرات للوقوف على أفضل الممارسات العالمية التي تصون المال العام وتحافظ عليه.