ضمن خطة الزيارات الميدانية لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة للمنشآت التطويرية بالمنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، قام وفد برئاسة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المكلف العميد مساعد الصبحي، وعدد من ضباط العمليات والسلامة، بزيارة ميدانية لمقر مشروع جبل عمر، حيث تم تفقد اشتراطات وتدابير السلامة في الأبراج تحت الإنشاء، والاطلاع على منظومة وأجهزة السلامة والإطفاء بالمشروع، ومركز الإطفاء بالموقع.أعقب ذلك الاجتماع ومناقشة المختصين في الشركة لخطط العمل في إجراءات السلامة والوقاية، وآلية الاستجابة والتدخل لأي حالة قد تقع بما يتوافق وخطوات التعامل القياسي والفعال.