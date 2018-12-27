فيما يلي السيرة الذاتية للأمير منصور بن محمد بن سعد الذي صدر اليوم (الخميس) أمر ملكي بتعيينه محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة:السيرة العمليةتعين بوزارة الداخلية عام 1416هـ وتدرج خلالها على عدد من الوظائف التنفيذية والإشرافية إلى أن كلف وكيلاُ لوزارة الداخلية لشؤون المناطق في عام 1435هـ.• دورات تدريبية في مجال عمله داخل وخارج المملكة.• شارك في عدد من اللجان ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.السيرة التعليميةالماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل، من لندن ببريطانيا عام 1420هـ.• البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول بالظهران، عام 1415هـ.