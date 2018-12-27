واس (الرياض)فيما يلي السيرة الذاتية للأمير منصور بن محمد بن سعد الذي صدر اليوم (الخميس) أمر ملكي بتعيينه محافظاً لحفر الباطن بالمرتبة الممتازة:
السيرة العملية
تعين بوزارة الداخلية عام 1416هـ وتدرج خلالها على عدد من الوظائف التنفيذية والإشرافية إلى أن كلف وكيلاُ لوزارة الداخلية لشؤون المناطق في عام 1435هـ.
• دورات تدريبية في مجال عمله داخل وخارج المملكة.
• شارك في عدد من اللجان ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.
السيرة التعليمية
الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برونيل، من لندن ببريطانيا عام 1420هـ.
• البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول بالظهران، عام 1415هـ.