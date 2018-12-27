رفع أحمد الخطيب الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وقال الخطيب: «أتقدم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بعظيم الشكر والامتنان على الثقة الغالية بتكليفي لرئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني»، سائلًا المولى عز وجل التوفيق في هذه المهمة لخدمة الوطن وأبنائه.