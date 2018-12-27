تعهدت إسرائيل بالعمل مع الولايات المتحدة لمنع أي محاولة للفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تحقق اعترافاً دولياً بدولة فلسطينية.وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان، اليوم (الخميس): «نحن نستعد لوقف أي مبادرة... الفلسطينيون يشجعون العنف ولكنهم يسعون إلى أن يصبحوا دولة عضواً في الأمم المتحدة».وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، صرح أمس (الأربعاء) أنه سيقدم طلباً الشهر المقبل إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».