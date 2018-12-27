رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.وأعرب الأمير تركي بن محمد في تصريح له عن تقديره لهذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مشيرا إلى أن عمله بالدولة، وتشرفه بالتكليف من قبل ولي العهد ببعض الملفات الخارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة ومرافقته في الزيارات الخارجية وحضوره اجتماعات الأمير محمد بن سلمان في الداخل والخارج كل ذلك هيأ له الاستفادة من توجيهات ولي العهد، وعمله الدؤوب والحرص على الإنجاز وتحقيق أعلى المكاسب للوطن والمواطن.وأكد الأمير تركي بن محمد أنه سيكرس كل جهوده لخدمة الوطن والقيادة الرشيدة سائلاً المولى سبحانه أن يحفظ هذا الوطن الغالي ويديم عليه أمنه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده.